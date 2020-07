Fbc Gravina, Ficara resta in gialloblù

"La società FBC GRAVINA è lieta di comunicare il rinnovo delle prestazioni sportive dell’atleta Alessandro Ficara. Il 29enne attaccante calabrese si è messo in luce nel corso dell’ultima stagione sportiva per estro e professionalità a servizio della causa gialloblù. Il rinnovo è motivo d’orgoglio per la società In quanto il fantasista con un lungo trascorso in campionati professionistici in Germania era largamente richiesto da altre compagini calcistiche".

Nota a cura dell'Area stampa del club.