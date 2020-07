Chiaradia - Fbc Gravina: la storia continua

La società sportiva Fbc Gravina, con una nota fatta pervenire in redazione lo scorso 6 Luglio, ha reso nota la conferma nella nuova rosa calcistica di Giuseppe Chiaradia, atleta-simbolo del progetto calcistico gialloblù.

"Il 27enne capitano gravinese - si legge nel comunicato del club - vestirà la casacca della propria città per l’ottavo anno consecutivo (il quinto in serie D), a dimostrazione del legame imprescindibile tra il calciatore originario proprio di Gravina in Puglia e il nostro sodalizio. Un accordo che va verso la direzione di quello spirito di appartenenza, leit motiv della nuova stagione gialloblù".

Clicca qui per vedere l'intervista rilasciata dal capitano del Gravina, Beppe Chiaradia, ai microfoni di GravinaLive andata in onda nel servizio "Cinque anni di Fbc Gravina" dello scorso 29 Settembre 2018.