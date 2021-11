Colpo di mercato per la Fbc Gravina: firma l'attaccante Krstevski

La FBC Gravina è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Strahinja Krstevski. Nato a Novi Sad(Serbia) nel 1997, Krstevki ha giocato nell’ultima stagione nel Levadia, squadra militante nel campionato estone. Forte fisicamente, Krstevki è la boa d’attacco che il sodalizio murgiano aveva messo nel mirino per completare il parco attaccanti. Possiede la doppia nazionalità serba e macedona e per il suo tesseramento è stato fondamentale il lavoro di squadra eseguito dal segretario generale Massari e dal responsabile area tecnica Chiaradia per permettere di ultimare in tempi brevi il tesseramento.

Strahinja, arrivato a Gravina la scorsa settimana, è a disposizione dei tecnici Summa e Ragone per la gara di domenica contro la Mariglianese.

Ufficio stampa Fbc Gravina