«Emergenza Coronavirus: 400mila euro dal Governo per Gravina»

“Nessuno deve rimanere indietro”. Questo era l’appello dei comuni italiani, coordinati dall’ANCI e dal Sindaco di Bari Antonio Decaro che raccoglievano le istanze di molti territori, soprattutto del Sud. E il Governo ha risposto presente: 400 milioni di Euro che si aggiungono ai 4,3 miliardi annunciati dal Premier Conte e dal Ministro dell’Economia Gualtieri. Soldi immediatamente assegnati ai Comuni che, attraverso i servizi sociali, individueranno i soggetti fragili che in questi giorni di emergenza si trovano in forte difficoltà.

"Per Gravina - si legge in una nota sottoscritto dal circolo territoriale del PD - secondo il decreto pubblicato nella serata di oggi, spettano 400.810,00 Euro. Un contributo importante che rafforzerà la macchina organizzativa del Comune coordinata dal Sindaco Alesio Valente, grazie all’ausilio del Gruppo comunale della Protezione Civile e di una rete di gruppi di volontari. Il Segretario Angelastro: “Il nostro Comune aveva attivato diverse risorse per chi, purtroppo, è in difficoltà questi giorni. Questo aiuto del Governo rafforza la nostra macchina organizzativa che sta gestendo in maniera egregia la situazione. Nessuno rimarrà indietro!” Una raccomandazione: cerchiamo di favorire in maniera civile il lavoro dei servizi sociali in questi giorni per stilare gli elenchi e valutare le situazioni di reale esigenza. Dimostriamo di essere una grande città, ancora una volta".