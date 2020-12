Dieci sindaci del barese e della Murgia chiedono la zona arancione. Tra questi anche Valente

Dieci sindaci del barese chiedono la zona arancione. Tra questi c'è anche Alesio Valente.

A richiederlo, in una nota rivolta ad Emiliano, i sindaci di Altamura, Gravina, Acquaviva, Poggiorsini, Santeramo, Cassano, Grumo, Toritto, Ruvo e Sannicandro di Bari.

Far ritornare alcuni comuni della murgia e del barese in zona arancione. E’ questa la richiesta inoltrata al governatore della Puglia, Michele Emiliano, dopo il passaggio in zona gialla in quanto in questi comuni la situazione epidemiologica risulterebbe ancora preoccupante. Tale circostanza era già stata preannunciata, l'altro ieri, proprio dal governatore pugliese in un post su Facebook relativamente alla possibilità di modificare le zone delle province di Foggia, della Bat e di parte della Murgia.

La proposta è stata poi discussa durante una programmata video-conferenza tra i primi cittadini, il governatore Emiliano e l'assessore pugliese alla Sanità, Pierliugi Lopalco.