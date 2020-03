Coronavirus, morto anziano all'Ospedale della Murgia

IL PIANO DI EMERGENZA DELLA REGIONE Coronavirus​. «Subito 209 posti di terapia intensiva, nell'ipotesi che si arrivi a mille ricoverati»

Si è tenuta ieri in Regione una riunione sul tema del piano di emergenza pugliese per i posti di terapia intensiva per i casi di Coronavirus Covid-19. «Al momento non si ravvisa nessuna particolare emergenza in rapporto al numero di casi: il sistema della Regione Puglia alla fine