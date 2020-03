Chiuso il Pronto soccorso del Perinei. Valente: «Due nuovi casi di contagio da coronavirus»

"CASI DI COVID-19 AL PS. Chiuso il PS per la sanificazione, dopo i casi positivi al coronavirus di alcuni operatori sanitari del PS dell'ODM.

Altri tamponi sono in attesa di referto". É questo il post apparso pochi minuti fa sulla pagina Facebook dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". A confermare il tutto è il sindaco Alesio Valente che ha pubblicato via social il seguente videomessaggio: