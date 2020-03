Coronavirus, chiude il Centro comunale di raccolta

I Centri Comunali di Raccolta di Santeramo in Colle, Gravina e Altamura resteranno chiusi.

E’ questa la decisione, dopo un confronto preso con le gli Enti Comunali, dall’ATI Teknoservice-Raccolio, gestori del servizio di igiene urbana nei Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo, Cassano, Grumo Appula, Toritto. Tale sofferta decisione è stata presa per rispettare quanto espresso nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per fermare la proliferazione del virus Covid-19. Una scelta di responsabilità.

«Le misure di contenimento del contagio di cui all’Art. 1 del DPCM - spiega l’Avv. Giulia Dicembre, Responsabile di Teknoservice per la Regione Puglia - limita lo spostamento delle persone fisiche, non annoverando tra gli spostamenti giustificati, il conferimento dei rifiuti. Quindi, in armonia con le disposizioni governative, al fine di evitare assembramento di persone, dentro e fuori le aree di conferimento, a partire da oggi i CCR resteranno chiusi fino al 03/04/2020 e comunque fino a nuovi disposizioni di legge. Non lasceremo soli i cittadini, la società risponderà attraverso i canali telematici, sito internet e applicazione per smartphone, ed interattivi, numero verde, per la gestione delle esigenze dell’utenza. Infine, utilizzeremo i social per le immediate comunicazioni».