Coronavirus, in Puglia 265 nuovi contagi e 4 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Puglia 265 nuovi contagi su 21.417 tamponi eseguiti e 4 decessi.

Questa la suddivisione dei contagi per provincia:

Provincia di Bari: 82

Provincia di Bat: 12

Provincia di Brindisi: 16

Provincia di Foggia: 38

Provincia di Lecce: 46

Provincia di Taranto: 67

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 2

Attualmente in Puglia risultano 2.538 persone positive; 128 quelle ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia risultano in Puglia 272.081 contagi totali su 4.113.165 di test eseguiti; 262.711 le persone guarite e 6.832 decessi.

Questa la suddivisione dei contagi per provincia:

Provincia di Bari: 99.416

Provincia di Bat: 28.393

Provincia di Brindisi: 21.550

Provincia di Foggia: 47.999

Provincia di Lecce: 31.825

Provincia di Taranto: 41.396

Residenti fuori regione: 1.007

Provincia in definizione: 495