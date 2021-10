​Coronavirus, in Puglia 196 nuovi contagi e 3 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Puglia 196 nuovi contagi su 12.337 tamponi eseguiti. Decedute invece tre persone.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi contagi:

Provincia di Bari: 92

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 15

Provincia di Foggia: 21

Provincia di Lecce: 40

Provincia di Taranto: 13

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 0

Attualmente risultano positive 3.048 persone, mentre 181 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia risultano 267.567 casi totali su 3.573.025 di test eseguiti. Con 257.751 persone guarite e 6.768 decedute.

Questa la suddivisione per provincia:

Provincia di Bari: 98.303

Provincia di Bat: 28.014

Provincia di Brindisi: 21.216

Provincia di Foggia: 47.061

Provincia di Lecce: 30.833

Provincia di Taranto: 40.682

Residenti fuori regione: 996

Provincia in definizione: 462