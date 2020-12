“Sosteniamoci: fai shopping nella tua città”: l’iniziativa di sostegno alle attività commerciali

“Sosteniamoci: Fai shopping nella tua città”. È questo l’invito che giunge alla cittadinanza gravinese, da parte dell’amministrazione comunale, su iniziativa del sindaco Alesio Valente e dell’assessora alle politiche per il commercio, Anna Gramegna. Una campagna per sostenere gli acquisti a chilometro zero e risollevare l’economia locale e le attività commerciali già fiaccate dalla pandemia e dalle chiusure imposte dal lockdown dello scorso Marzo.

“Sono vicino ai commercianti - commenta il primo cittadino - così come ho avuto modo di esternare in più occasioni. Questa iniziativa vuole accendere i riflettori sull’importanza della coesione, sulla necessità di stringerci attorno alle persone in difficoltà anche in questo senso, proprio come deve fare una comunità unita. Inoltre cercheremo di attivare forme di sostegno concreto al commercio gravinese: attente valutazioni sono al momento in corso”.

Una campagna, quella lanciata dall’amministrazione gravinese, che non vale non soltanto per il periodo legato alle festività natalizie: “Dobbiamo sempre ricordare - sottolinea l’assessora Gramegna - che scegliere di fare i propri acquisti nei negozi cittadini permette di mettere in moto l’economia locale, incentivando anche la nascita di nuove attività. Un circuito virtuoso di crescita anche sociale grazie al quale si può restituire dignità ai lavoratori e cittadini tutti”. Le grafiche realizzate a sostegno della campagna sono disponibili sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia, nella sezione “Download”, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, “così da rendere le stesse fruibili per quanti si uniranno simbolicamente al nostro appello”, chiosa l’assessora Gramegna.