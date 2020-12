Emergenza Covid – 19: vademecum per la fruizione degli Uffici Comunali

Nuova rimodulazione negli orari di apertura e fruizione al pubblico degli Uffici Comunali, a causa dell’emergenza Covid – 19, al fine di evitare assembramenti senza tuttavia intaccare l’erogazione dei servizi urgenti al cittadino. Sino al 31 Gennaio 2021, si potrà accedere alla Casa Comunale solo su appuntamento, se muniti di mascherina e senza accompagnatori, fatta eccezione per i casi in cui si necessitasse di assistenza e supporto. Gli uffici dei Servizi demografici e di Stato Civile saranno aperti dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 e il Martedì e Giovedì anche dalle 16.30 alle 18, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita o previo appuntamento da fissare telefonicamente ai numeri: 0803259214 – 0803259249. Per l’ufficio Anagrafe invece, limitatamente alla prenotazione ed al rilascio o il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica (CIE) basterà telefonare dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 al numero 3476652586.

Per i cambi di residenza, si potrà scaricare la modulistica presente sul sito web del Comune di Gravina in Puglia al link: https://bit.ly/2THCqL8 compilarla ed inviarla per e-mail, unitamente agli allegati richiesti, all'indirizzo: anagrafe.gravinainpuglia@pec. rupar.puglia.it Per il rilascio delle certificazioni esenti da bolli, occorrerà inviare un’ apposita richiesta tramite e-mail all'indirizzo: anagrafe.gravinainpuglia@pec. rupar.puglia.it . Per ulteriori dettagli è possibile contattare i Servizi Demografici alla pagina Facebook "Comune di Gravina in Puglia - Servizi Demografici". L’attività dell’ufficio Archivio e Protocollo, resterà disponibile al pubblico per casi urgenti e possibilmente previo appuntamento, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 18 il Martedì pomeriggio. L’ufficio Albo e Notifiche invece sarà fruibile dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13 e nella Giornata di Giovedì anche dalle 16.30 alle 18. Per contattare il suddetto ufficio è possibile inviare una Pec all’indirizzo protocollo.gravinainpuglia@ pec.rupar.puglia.it Quanto agli uffici per le Politiche culturali e sociali, essi saranno aperti e disponibili ai cittadini il Martedì e Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. In alternativa si potrà telefonare allo 080 3259510 (per il front office) ed ai numeri 080 3259503 - 080 3259506, per mettersi in contatto con gli addetti ai dei servizi Istruzione e Cultura, mentre per i Servizi sociali occorrerà chiamare ai numeri 080 3259514 - 080 3259516 - 080 3259518 o scrivere agli indirizzi email e pec: servizi.sociali@comune. gravina.ba.it - servizi.sociali. gravinainpuglia@pec.rupar. puglia.it - istruzione.cultura.sport. gravinainpuglia@pec.rupar. puglia.it Altri indirizzi e numeri utili da contattare per richiedere un appuntamento: ufficio Patrimonio – 080 3259319; Servizi Cimiteriali 080 3259268; ufficio Tributi: 080 8853001; ufficio del Giudice di Pace: 0803257746; Comando di Polizia Locale: 080 3267463.