Emergenza Covid – 19: raccolta dei rifiuti per cittadini positivi o in quarantena obbligatoria

Una guida pratica con alcune semplici indicazioni, utili allo smaltimento dei rifiuti per i cittadini risultati positivi al Covid – 19 o in condizioni di quarantena obbligatoria. E’ quanto disposto dall’Istituto Superiore di Sanità e quanto messo in atto dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per i comuni facenti parte dell’Unicam.

Il vademecum prevede che tutti i rifiuti - plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziato, unitamente a guanti e mascherine - vengano smaltiti in un unico contenitore utilizzato per la raccolta dell’indifferenziato. Si consiglia di utilizzare due o tre sacchetti, da inserire l’uno all’interno dell’altro di un materiale più resistente e di indossare guanti monouso al momento della chiusura dello stesso sacchetto, preferendo lacci o nastro adesivo per sigillarne il contenuto. Il ritiro dei rifiuti avverrà il Martedì ed il Venerdì alle 12. “Per tutti gli altri cittadini – spiega l’assessore all’igiene e decoro urbano, Paolo Calculli – resterà attiva la raccolta differenziata nelle consuete modalità, fatta eccezione per alcuni rifiuti quali ad esempio i fazzoletti di carta nei casi in cui i cittadini manifestassero anche i più classici sintomi influenzali e per guanti e mascherine che andranno gettati anch’essi nell’indifferenziato”. Per qualsiasi informazione aggiuntiva è attivo numero verde 800 036459.