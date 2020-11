Lavori in corso sulla S.S. 96 “Barese

Nelle giornate di Venerdì 13 Novembre, Lunedì 16 Novembre e di Giovedì 19 Novembre la viabilità sulla S.S. 96 “Barese” dal Km 57+350 al km 80+60, sarà condizionata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale da parte dell’ANAS.

In particolare il 13 ed il 19 Novembre, dalle 7 alle 19, la rampa di accelerazione in direzione Gravina in Puglia (svincolo al km 76+900, nei pressi della caserma Bersaglieri) resterà chiusa; dal 16 al 19 Novembre invece, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, si procederà con la chiusura alternata delle quattro rampe dello svincolo per Gravina in Puglia, al km 72+800.