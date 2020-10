Cambio di guarda in 4 parrocchie della Diocesi

È tempo di avvicendamenti nella Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti. Lo rende noto l’Arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti che nei giorni scorsi ha annunciato quattro nuovi incarichi da conferire ad altrettanti parroci della Chiesa locale.



Il presule, questa sera alle 19.00, presiederà la Celebrazione Eucaristica di Immissione Canonica di don Alessandro Amapani presso la chiesa gravinese di San Giovanni Battista in Sant’Agostino. Il parroco subentrerà a don Michele

Capodiferro. L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina "Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti".



Venerdì 23 Ottobre invece, alla stessa ora in quel di Santeramo in Colle, sarà affidata a don Michele Lombardi la guida della comunità parrocchiale di Sant’Erasmo. L’ex parroco della chiesa S. Maria della Consolazione di Altamura sostituirà don Vito Nuzzi. Cinque giorni più tardi, Mercoledì 28 Ottobre, giornata in cui ricorre la Festa dei Santi Simone e Giuda Apostoli, nella città di Gravina è in programma (start: h. 19.00) la Celebrazione Eucaristica durante la quale don Giuseppe Loizzo sarà nominato parroco della Chiesa SS. Crocifisso. Venerdì 30 Ottobre poi, sempre alle 19.00, toccherà a don Giuseppe Loviglio insediarsi nella parrocchia Santa Maria del Carmine, presso Maria Madre della Chiesa di Altamura. Al parroco gravinese è subentrato lo scorso 10 Ottobre, alla guida (nel ruolo di

amministratore parrocchiale) della comunità Santi Pietro e Paolo di Gravina, don Renato De Souza. “Chiamato a provvedere come padre – scrive l’Arcivescovo – alle necessità di questa Chiesa Locale vi invito con gioia ad unirvi alla mia preghiera durante le Celebrazioni Eucaristiche”. “Invochiamo lo Spirito del Signore – aggiunge Ricchiuti – perchè il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità”.