Mensa scolastica: da Lunedì 12 Ottobre l’avvio del servizio

Lunedì 12 Ottobre partirà il servizio mensa negli istituti scolastici gravinesi. La conferma giunge dall’assessorato alla pubblica istruzione, guidato dalla vicesindaca Maria Nicola Matera.

Come concordato in occasione di un incontro tecnico tenutosi già nel mese di Settembre tra la vicesindaca Matera, i referenti della ditta appaltatrice “La Grotta”, i dirigenti scolastici ed i funzionari municipali, l’erogazione dei pasti verrà adattata alle indicazioni ministeriali in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid – 19. I piatti verranno difatti distribuiti negli orari concordati con i dirigenti scolastici ed in modalità mono porzione, così da poter essere consumati direttamente in classe.

Ciascun banco verrà apparecchiato dagli addetti della ditta, nel lasso di tempo necessario ad insegnanti ed alunni a procedere con le operazioni di igienizzazione delle mani. Restano invariati rispetto all’anno scorso, i costi dei ticket mensa ,che potranno sempre essere attivati e gestiti in base ai pasti consumati giorno dopo giorno, mediante l’apposita applicazione “Spazio Scuola”, da scaricare direttamente su qualsiasi dispositivo elettronico. “La pandemia – commenta la vicesindaca – ci ha imposto di fatto di compiere un passo indietro, verso una vecchia impostazione del servizio, con i pasti singoli. Ho inteso per questo richiamare alla definizione di una linea comune in fatto di gestione dei servizi di supporto all’istruzione. La vita scolastica deve necessariamente proseguire a tutto tondo ed in totale sicurezza, ma ovviamente come sempre abbiamo fatto nel corso dell’emergenza, monitorando costantemente la situazione”.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili nell’apposita sezione attiva sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it.