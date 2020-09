San Michele Arcangelo in “peregrinatio” tra le parrocchie di Gravina

San Michele Arcangelo, Angelo difensore della Chiesa e agnello immolato per noi, in pellegrinaggio tra i luoghi sacri di Gravina in Puglia.

La comunità gravinese si prepara a rivivere anche quest’anno – nel pieno rispetto delle norme antiCovid – la Solennità liturgica in onore del Santo Patrono della città del grano e del vino e compatrono della nostra Diocesi, in programma il prossimo 29 Settembre. L’edizione 2020 della sentita manifestazione religiosa non delude – nonostante le necessarie restrizioni dettate dalla pandemia ancora in atto – le aspettative della vigilia e presenta una novità assoluta: un viaggio, da vivere con fede e profonda devozione tra le parrocchie del centro abitato, che vedrà protagonista la Venerata Immagine del Santo. Sono infatti ben 11 le chiese del paese che ospiteranno quotidianamente – nell’osservanza di tutti i protocolli di sicurezza – la sacra effigie, di chiedere l’intercessione del Santo e di rendergli il giusto omaggio.

Il programma di giornata con gli orari delle messe curato da ciascuna parrocchia verrà reso noto di giorno in giorno attraverso i canali social della Diocesi. Sarà invece compito del Comitato Festa e dell’omonima Confraternita provvedere al trasporto dell’Immagine. «Accogliamo con gioia e fede la venerata immagine del nostro Patrono – spiega Don Giovanni Bruno, parroco rappresentante di Zona – e disponiamoci a celebrare intorno a Lui momenti di preghiera, di lode e di intercessione per tutti i bisogni della nostra Città e delle famiglie più provate e a vivere più unitariamente il momento della concelebrazione insieme al nostro pastore».