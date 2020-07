Parco Robinson chiuso al pubblico dal 29 Luglio al 3 Agosto

Dal 29 Luglio al 3 Agosto 2020 il Parco Robinson resterà chiuso al pubblico dalle 7 alle 15. Lo comunica l’assessorato ai parchi pubblici, guidato da Felice Lafabiana. La misura, che lascerà comunque il Parco aperto al pubblico in orario pomeridiano, si rende necessaria per consentire l'esecuzione di alcuni interventi urgenti di ripristino di giostrine ed arredi urbani danneggiati nei giorni scorsi da atti vandalici.

<<Il nostro polmone verde - dice il sindaco Alesio Valente - va custodito come se fosse il nostro giardino privato. Intanto come sempre ci stiamo adoperando per sistemare ciò che un po' l’usura del tempo ma soprattutto i vandali hanno deturpato>>. Tra i lavori, la collocazione di altri 10 cestini con portacenere, nuove staccionate e muretti, nonché la riparazione di panchine e giostrine. <<Tra le altre cose – aggiunge l’assessore Lafabiana – ci stiamo occupando anche di appianare alcuni dislivelli tra uno spazio e l’altro, proprio per rendere le aree accessibili a tutti. Ovviamente mi associo all’appello del sindaco, confidando nella collaborazione dei nostri concittadini per tutelare un bene comune di primaria importanza”.