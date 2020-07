Il Sindaco Valente ricevuto a Roma dal Ministro Speranza

Un colloquio amichevole, incentrato sui temi dell’emergenza sanitaria presente e sulle questioni della sanità del territorio murgiano.

Nella mattinata di mercoledì 15 Luglio il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, è stato ricevuto a Roma al ministero della salute dal ministro Roberto Speranza. L’appuntamento, richiesto nei giorni scorsi dal primo cittadino gravinese, è servito per un confronto sulle questioni all’ordine del giorno.

«Ringrazio il ministro – dice Valente – per la disponibilità manifestata e ancor più per l’attenzione riservata alle tematiche da me sottoposte alla sua valutazione. In queste settimane difficili i Comuni sono stati avamposto della risposta istituzionale all’avanzata della pandemia, una situazione ben nota al ministro che è risultato anzi essere informato nei dettagli di quanto avvenuto a Gravina, al punto da complimentarsi con l’amministrazione comunale per il lavoro svolto». Aggiunge Valente: «Nel corso dell’incontro ho sottoposto a Speranza le criticità vissute dalla sanità nel territorio murgiano, come pure problematiche di altro tipo, riproponendo osservazioni e proposte già avanzate anche alla Regione Puglia. Ho riscontrato in proposito massima disponibilità. C’è l’impegno ad approfondire, magari in occasione di una sua venuta a Gravina. Per questo l’ho ufficialmente invitato ad essere nostro ospite, anche per avere modo di poter apprezzare di persona le bellezze ambientali e storiche della nostra città».