Domenica senz’auto: il 12 Luglio via Garibaldi e piazza Scacchi chiuse al traffico

Via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Scacchi e via Punzi, unitamente alla stessa piazza Scacchi, resteranno chiuse al traffico Domenica 12 Luglio, dalle 10 alle 22. Accesso consentito solo ai pedoni, ai mezzi di linea, di soccorso ed alle forze dell’ordine.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative. E’ quanto disposto dall’ordinanza adottata oggi dal sindaco Alesio Valente, su iniziativa dell’assessore delegato all’ambiente, Aldo Dibattista, per sensibilizzare i cittadini al tema dell’ecologia: "Un piccolo passo – commenta l’assessore Dibattista – per aiutare i gravinesi a rinunciare al classico giro su quattro ruote, preferendo una ben più salutare passeggiata. Per questo, di concerto con il sindaco e la Polizia Locale, grazie all’aiuto di un gruppo di volontari, abbiamo inteso di avviare questo esperimento. Se la città risponderà bene, e qualora si creassero le condizioni più favorevoli, certamente promuoveremo altre iniziative analoghe. Muoviamo intanto un passo nella direzione di una città più verde".