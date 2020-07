Nuove modalità di apertura per l’Ufficio di informazione turistica

Nuove modalità di fruizione per l’ufficio di informazione turistica (IAT) che a causa dell’emergenza Covid – 19, a partire dalla fine del lockdown, ha visto rimodulati i giorni di apertura al pubblico, restringendo il campo delle proprie attività al solo weekend. “Ci siamo confrontati con i gestori – commenta l’assessore con delega al turismo, Paolo Calculli – ed abbiamo rilevato la necessità di riaprire l’ufficio quanto prima. Al momento abbiamo ridotto la fruibilità dello IAT al solo weekend, tuttavia, con l’aumento dei flussi turistici si rende necessario un immediato ripristino integrale delle attività.” Il ritorno alla normalità è programmato a partire da Lunedì 6 Luglio, con i consueti orari di apertura e chiusura: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal Lunedì alla Domenica. In ogni caso, come da programma, il servizio sarà garantito anche nel week end appena iniziato.