Giornata mondiale dell’ambiente 2020: 5 Giugno dedicato al tema della biodiversità

Anche il Comune di Gravina in Puglia aderisce alla giornata mondiale dell’ambiente. Un’adesione morale, quella del 5 Giugno, nel rispetto delle norme anti - Covid. Presto difatti, verrà pubblicato un calendario di iniziative legate all’evento indetto nel 1972 dall’Onu, ogni anno informato ad un tema diverso.

Quest’anno al centro della scena vi è la biodiversità, che nel contesto pandemico del Coronavirus, invita a riflettere sull’importanza del rapporto tra l’umanità, gli ecosistemi naturali e la loro biodiversità, come anelli di un’unica catena. La crisi ambientale, i cambiamenti climatici che hanno devastato ampie porzioni di foreste e continuano a determinare lo scioglimento dei ghiacciai, gli sversamenti di materiali nocivi nei mari, compresa la plastica indicano che occorra ripensare al rapporto tra l’uomo e la natura. “Negli anni scorsi - commenta il sindaco Alesio Valente - d’intesa con gli assessorati preposti e la commissione consiliare, ma sopratutto con la partecipazione degli studenti, abbiamo organizzato numerosi momenti di pulizia della città e di piantumazione di arbusti. Quest’anno, a causa dell’emergenza, unitamente all’assessore all’ambiente, Aldo Dibattista, si è ritenuto di rimandare ancora di qualche settimana qualsivoglia iniziativa, al fine di evitare assembramenti e di consentire, seppur in numero ridotto, la partecipazione dei cittadini”. La giornata dedicata all’ambiente ricalca la necessità di adottare nuovi stili di vita: “Non soltanto attività legate alla sensibilizzazione - aggiunge il primo cittadino - ma azioni concrete che supportino i cittadini nel rimodulare il proprio stile di vita e le proprie abitudini”. Nelle prossime settimane “verrà pubblicato un calendario ricco di momenti di sensibilizzazione - conclude l’assessore Dibattista - chiudendo alcune strade della città al traffico e tante altre attività che stimolino grandi e piccoli a riflettere sulla bellezza del nostro territorio, delle specie autoctone che ci vivono e sull’importanza di custodire al meglio tutto questo, visto che non abbiamo un pianeta di riserva”.