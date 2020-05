Admo, Ail e Fratres Gravina, una finestra su Poggiorsini per promuovere la donazione

Admo, Ail e Fratres Gravina sbarcano a Poggiorsini per regalare una speranza di guarigione a chi è affetto da malattie ematologiche e sensibilizzare il prossimo a salvare una vita.

Nella mattinata di Domenica 31 Maggio (dalle ore 8 alle 12.30) in via XX Settembre, nei pressi del poliambulatorio sanitario del piccolo centro abitato, sarà presente un'autoemoteca dotata di medici ed infermieri che consentiranno la donazione del sangue e/o la tipizzazione sul posto. La procedura consiste in un semplice prelievo di sangue finalizzato all'iscrizione nel registro internazionale dei donatori di midollo osseo e, quindi, ad una eventuale donazione in caso di compatibilità con il proprio gemello genetico. i giovani, di età compresa dai 18 ai 35 anni, potranno procedere alla tipizzazione del sangue funzionale alla donazione del midollo osseo, a favore di coloro che sono colpiti da neoplasie, linfomi e leucemie. «Il bene - spiegano le associazioni organizzatrici dell'iniziativa - ha bisogno di essere promosso e comunicato».



Per maggiori informazioni, contattare i numeri 3382960831 e/o 3207981821.