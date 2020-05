Gravina celebra San Michele delle Grotte: domattina Santa Messa in diretta Facebook

La città di Gravina in Puglia si prepara a celebrare– in tempo di Coronavirus –la Festa in onore di San Michele delle Grotte.

Domani, Venerdì 8 Maggio 2020, alle ore 10.00Mons. Giovanni Ricchiuti, presiederà la Messa Solennedalla chiesa rupestre dedicata al Santo.Sarà possibile seguireil rito religioso presenziato dall’Arcivescovo - nel rispetto delle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 - esclusivamente in diretta streamingsul sito diocesano www.diocesidialtamura.it e/o sulla pagina Facebook “Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti”.

Si rinnova dunque anche quest’anno il consueto appuntamento per la città del grano e del vino con una devozione immemorabile: una manifestazione popolare molto sentita dall’intera comunità gravinese che annualmente si reca presso la chiesa rupestre di San Michele delle Grotte, ubicata nell’anticorione di Fondovico.

La chiesa venne scavata in un unico ed enorme masso di tufo probabilmente tra l'VIII e il X secolo, annettendo anche altre piccole grotte nei pressi dell'aula principale. In una di queste, secondo la leggenda, si consumò l’eccidio dei gravinesi da parte dei Saraceni durante la terza incursione nel 999, evento ricordato da un'epigrafe posta sulla parete della stessa grotta. I teschi e ossa umane qui visibili, tuttavia, più probabilmente appartengono a cadaveri traslati qui nel corso del XVII-XVIII secolo.

I resti dei martiri gravinesi sono stati conservati nella chiesa fino alla fine del Novecento, prima di essere trasferiti, insieme ai resti rinvenuti nella cripta di San Marco, in parte nell'ossario del cimitero comunale e in altra parte nella chiesa di San Bartolomeo.

L’8 Maggio di ogni anno si ricorda la leggendaria apparizione di San Michele in una grotta di Monte Sant’Angelo.