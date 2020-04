A Gravina scuole e Protezione Civile al lavoro per garantire la didattica a distanza

Consegna di tablet e pc acquistati dalle scuole con fondi del Ministero dell’Istruzione e dati in comodato d’uso ad alcune famiglie gravinesi per rendere più agevole l’avvicinamento degli studenti alla didattica a distanza dettata dall’esigenza del momento.

È una delle attività coordinate e gestite dalla locale Protezione Civile, attraverso il Gruppo Comunale Volontari che, da qualche giorno, sta lavorando in raccordo con le Istituzioni Scolastiche, per fronteggiare le molteplici emergenze collegate alla pandemia che ha colpito anche il nostro territorio.

La richiesta di avviare un percorso di cooperazione era giunta nei giorni scorsi dai Dirigenti Scolastici, richiesta immediatamente sposata dal neo coordinatore del gruppo comunale volontari di Protezione M.llo Simone Lamuraglia che ha prontamente disposto l’impiego di uomini e mezzi per garantire il servizio nel più breve tempo possibile, per non distrarre risorse alle diverse attività tutt’ora in corso di svolgimento.

"I nostri volontari - ha dichiarato il M.llo Simone Lamuraglia, da qualche giorno sono impegnati nel fornire un utile supporto agli studenti gravinesi per garantire, nel miglior modo possibile, lo svolgimento della didattica a distanza. Nei prossimi giorni, sempre su indicazione dei Dirigenti Scolastici, proseguiranno le consegne disposte da altre scuole a favore dei loro studenti.”

Ad oggi, la Protezione Civile Comunale ha provveduto a consegnare 25 dispositivi informatici agli studenti dell’I.I.S.S. "V. Bachelet-G. Galilei", 40 a quelli dell’Istituto Comprensivo “Santomasi-Scacchi” e 30 agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Savio-Fiore”. Lunedì 20 aprile, riprenderà la distribuzione per gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Nunzio Incannamorte”.