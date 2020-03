Coronavirus, aiuti per l'emergenza alimentare: a Gravina spettano 400mila euro

Dopo l'annuncio del Governo sull'istituzione del fondo per l'emergenza alimentare con 400 milioni di euro, l'esecutivo ha definito la ripartizione delle risorse per ciascun Comune.

Secondo l'ordinanza firmata dal capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a Gravina spetteranno 400.810,91 euro che potranno essere impiegati esclusivamente per buoni spesa ed erogazione di generi alimentari.

Starà ai Comuni scegliere in che modo ripartire la somma per aiutare le famiglie in difficoltà a fare la spesa. Le famiglie che potranno usufruire di questa misura saranno attinti dalla graduatoria individuata dai servizi sociali. Il Comune potrà integrare questo speciale contributo con delle donazioni.