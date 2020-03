Coronavirus, le ultime dal Consiglio dei ministri: ecco le 28 regole

Multe da 400 a 3000 euro per chi non rispetta le misure, falsa la notizia delle misure previste fino al 31 luglio. Queste le indicazioni date dal premier Giuseppe Conte ieri in conferenza stampa convocata per le ore 18.20 sui suoi social. Raggruppiamo di seguito le 28 regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino a fine emergenza Coronavirus. I provvedimenti possono essere rinnovati mese per mese, in base all'evoluzione della situazione emergenziale, le regioni potranno inoltre inasprire le misure negli ambiti di loro competenza.



Con il nuovo decreto anti-Coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d'azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni. Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l'aumento di un terzo se si circola in auto senza ragione. E' possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l'emergenza, l'attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando cosi' anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale.

Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus: