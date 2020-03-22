Una decisione resa necessaria dalla necessità di limitare la presenza delle persone sui luoghi di lavoro e contemporaneamente garantire i servizi ai cittadini

Coronavirus, attività e aziende che restano aperte dopo il nuovo Dpcm del governo

L’elenco delle attività economiche essenziali che continueranno a essere garantite dopo la nuova stretta del governo annunciata da Conte.

Attualità
Gravina domenica 22 marzo 2020
di La Redazione
Coronavirus, attività e aziende che restano aperte dopo il nuovo Dpcm del governo
Coronavirus, attività e aziende che restano aperte dopo il nuovo Dpcm del governo © n.c.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – la scorsa notta - ha annunciato l’adozione di un nuovo Dpcm con il quale si opera una nuova stretta sulle attività consentite fino al 3 aprile sull'intero territorio nazionale.

In particolare, il provvedimento si concentra sulle aziende e sulle attività produttive, stabilendo che, a partire da lunedì, potranno proseguire a pieno regime solo quelle considerate "essenziali".

Nel suo breve messaggio, Conte non ha fornito molti dettagli, rimandando al provvedimento che arriverà in tarda nottata e anticipando solo che saranno autorizzate a proseguire le attività tutte quelle imprese coinvolte nella filiera agroalimentare, medica, dell'informazione e dei servizi essenziali.

Una decisione resa necessaria dalla necessità di limitare la presenza delle persone sui luoghi di lavoro e contemporaneamente garantire i servizi ai cittadini, già provati nella lotta al coronavirus.

Di seguito riportiamo (al momento ribadiamo è ancora solo una bozza in quanto il nuovo Dpcm deve essera ancora pubblica) l’elenco di quelle attività che verranno - quasi sicuramente - considerate come essenziali e quindi legittimate a proseguire la propria attività.

  • 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
  • 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
  • 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
  • 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE
  • 13.96.20 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI TECNICI ED INDUSTRIALI
  • 13.94 - FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
  • 13.95 - FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
  • 14.12.00 - CONFEZIONI DI CAMICI, DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO
  • 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA
  • 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
  • 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
  • 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
  • 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
  • 22.1 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
  • 22.2 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
  • 23.19.10 - FABBRICAZIONE DI VETRERIE PER LABORATORI, PER USO IGIENICO, PER FARMACIA
  • 23.20.00 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
  • 24.42.00 - PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI
  • 26.60.02 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (INCLUSE PARTI STACCATE E ACCESSORI)
  • 26.60.09 - FABBRICAZIONE DI ALTRI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTICHE
  • 28.95.00 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)
  • 32.50 - FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
  • 33.12.40 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE
  • 33.13.03 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI MATERIALE MEDICO CHIRURGICO E VETERINARIO
  • 33.12.53 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE
  • 33.12.60 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TRATTORI AGRICOLI
  • 33.12.70 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA E LA ZOOTECNIA
  • 33.13.04 - RIPARAZIONE DI APPARATI DI DISTILLAZIONE PER LABORATORI, DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI E DI MACCHINARI PER PULIZIA AD ULTRASUONI PER LABORATORI
  • 33.16.00 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI
  • 33.17.00 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI)
  • 33.20.07 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA
  • 33.20.08 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
  • 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
  • 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
  • 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
  • 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
  • 39 - ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
  • 43.21 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
  • 43.22.01 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI
  • 43.22.02 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
  • 43.22.03 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
  • 45.2 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
  • 45.3 - COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
  • 45.4 - PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI
  • 46.49.10 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA
  • 46.69.94 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICI
  • 49.10.00 - TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
  • 49.20.00 - TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
  • 49.31.00 - TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE
  • 49.32.10 - TRASPORTO CON TAXI
  • 49.32.20 - TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA RIMESSA CON CONDUCENTE
  • 49.41.00 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
  • 49.50.10 - TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS
  • 49.50.20 - TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI
  • 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
  • 51 - TRASPORTO AEREO
  • 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
  • 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
  • J (DA 58 A 63) - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
  • K (DA 64 A 66) - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
  • 72 - RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO
  • 74.3 - TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
  • 75 - SERVIZI VETERINARI
  • 80.1 - SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
  • 80.2 - SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
  • 81.22.01 - ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
  • 81.29.91 - PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO
  • 81.29.99 - ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA NCA
  • 82.20.00 - ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
  • 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
  • 85 - ISTRUZIONE
  • 86 - ASSISTENZA SANITARIA
  • 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
  • 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
  • 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
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