Una decisione resa necessaria dalla necessità di limitare la presenza delle persone sui luoghi di lavoro e contemporaneamente garantire i servizi ai cittadini
Coronavirus, attività e aziende che restano aperte dopo il nuovo Dpcm del governo
L’elenco delle attività economiche essenziali che continueranno a essere garantite dopo la nuova stretta del governo annunciata da Conte.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – la scorsa notta - ha annunciato l’adozione di un nuovo Dpcm con il quale si opera una nuova stretta sulle attività consentite fino al 3 aprile sull'intero territorio nazionale.
In particolare, il provvedimento si concentra sulle aziende e sulle attività produttive, stabilendo che, a partire da lunedì, potranno proseguire a pieno regime solo quelle considerate "essenziali".
Nel suo breve messaggio, Conte non ha fornito molti dettagli, rimandando al provvedimento che arriverà in tarda nottata e anticipando solo che saranno autorizzate a proseguire le attività tutte quelle imprese coinvolte nella filiera agroalimentare, medica, dell'informazione e dei servizi essenziali.
Una decisione resa necessaria dalla necessità di limitare la presenza delle persone sui luoghi di lavoro e contemporaneamente garantire i servizi ai cittadini, già provati nella lotta al coronavirus.
Di seguito riportiamo (al momento ribadiamo è ancora solo una bozza in quanto il nuovo Dpcm deve essera ancora pubblica) l’elenco di quelle attività che verranno - quasi sicuramente - considerate come essenziali e quindi legittimate a proseguire la propria attività.
- 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
- 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 13.96.20 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI TECNICI ED INDUSTRIALI
- 13.94 - FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
- 13.95 - FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
- 14.12.00 - CONFEZIONI DI CAMICI, DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO
- 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA
- 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22.1 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
- 22.2 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
- 23.19.10 - FABBRICAZIONE DI VETRERIE PER LABORATORI, PER USO IGIENICO, PER FARMACIA
- 23.20.00 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
- 24.42.00 - PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI
- 26.60.02 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (INCLUSE PARTI STACCATE E ACCESSORI)
- 26.60.09 - FABBRICAZIONE DI ALTRI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTICHE
- 28.95.00 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)
- 32.50 - FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
- 33.12.40 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE
- 33.13.03 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI MATERIALE MEDICO CHIRURGICO E VETERINARIO
- 33.12.53 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE
- 33.12.60 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TRATTORI AGRICOLI
- 33.12.70 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA E LA ZOOTECNIA
- 33.13.04 - RIPARAZIONE DI APPARATI DI DISTILLAZIONE PER LABORATORI, DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI E DI MACCHINARI PER PULIZIA AD ULTRASUONI PER LABORATORI
- 33.16.00 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI
- 33.17.00 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI)
- 33.20.07 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA
- 33.20.08 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
- 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 - ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 43.21 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
- 43.22.01 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI
- 43.22.02 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
- 43.22.03 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
- 45.2 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
- 45.3 - COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
- 45.4 - PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI
- 46.49.10 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA
- 46.69.94 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICI
- 49.10.00 - TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
- 49.20.00 - TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
- 49.31.00 - TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE
- 49.32.10 - TRASPORTO CON TAXI
- 49.32.20 - TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA RIMESSA CON CONDUCENTE
- 49.41.00 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
- 49.50.10 - TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS
- 49.50.20 - TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI
- 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 - TRASPORTO AEREO
- 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
- J (DA 58 A 63) - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- K (DA 64 A 66) - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
- 72 - RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO
- 74.3 - TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
- 75 - SERVIZI VETERINARI
- 80.1 - SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
- 80.2 - SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
- 81.22.01 - ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
- 81.29.91 - PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO
- 81.29.99 - ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA NCA
- 82.20.00 - ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
- 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 - ISTRUZIONE
- 86 - ASSISTENZA SANITARIA
- 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI