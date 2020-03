Felice Spaccavento: "Collaboriamo tutti. E sconfiggeremo il coronavirus"

“Sono giorni importanti di organizzazione, in cui si studia prima ciò che può accadere dopo”. È l’incipit di Felice Spaccavento, medico molfettese, anestesista all’ospedale di Corato, in un video che sta facendo il giro del web.



Spaccavanto interviene direttamente sull’emergenza Coronavirus, invitando tutti i cittadini a rispettare le istruzioni del governo centrale e regionale.

“Sono un’anestesista – prosegue – e vi chiedo di rispettare le regole. Evitate posti affollati, centri commerciali, assembramenti. Collaborate con noi, con il personale medico, affinché la curva di questa infezione non venga a travolgere in poche ore il sistema sanitario che altrimenti sarebbe al collasso. Noi abbiamo dei posti letto per infezioni virali ma è chiaro che questi posti letto devono essere saturati in un lungo tempo.



Abbiamo il bisogno di rallentare la contagiosità di questa malattia perché potremmo curarla solo se abbiamo pochi pazienti in terapia intensiva, così da poter dedicare loro tutta l’attenzione possibile. Siate responsabili, amate chi vi sta vicino, pur sacrificandovi e non venendo meno alle istruzioni del governo centrale e regionale. Se collaboriamo, ne usciamo. Se non collaboriamo, il nostro sistema sanitario sarà completamente deflagrato. Se siamo uniti ce la faremo”.

Il video: