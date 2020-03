Coronavirus, il Governo valuta chiusura scuole e università fino al 15 marzo. Si attende il decreto

Scuole chiuse fino al 15 marzo: sarebbe questo il contenuto del decreto che il Governo si appresta ad emanare per contenere il rischio di pandemia legato al Coronavirus. Nel corso di una serrata riunione a Palazzo Chigi, sarebbe questa la linea che l'esecutivo intende seguire, dopo il confronto con il team dell'Istituto Superiore di Sanità considerati i numeri del contagio.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito che il Governo ha chiesto un ultimo consulto al comitato tecnico-scientifico per prendere una decisione definitiva nelle prossime ore. Le indiscrezioni sono emerse dopo la seduta odierna del Consiglio dei Ministri: si starebbe lavorando ora alla stesura di un decreto che detterà le condizioni non solo in tema di scuola, ma anche di sanità, sport, eventi pubblici.