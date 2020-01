Comune e sindacati siglano un protocollo d'intesa

Politiche comunitarie, di sviluppo urbano, del welfare e di contrasto all’illegalità. Questi i temi al centro del protocollo d’intesa che verrà siglato, nella mattinata di Martedì 14 Gennaio presso Palazzo di Città, dal sindaco Alesio Valente e dai referenti locali e provinciali delle associazioni sindacali. Allo stesso tavolo, unitamente al primo cittadino, Maria Luigia Bucci e Giuseppe Deleonardis per la Cgil, Giuseppe Boccuzzi e Annunziata Laterza della Cisl e Vincenzo Mastromarco per la Uil. Quello messo in atto è un modello di partecipazione condivisa su più fronti, frutto di un percorso di collaborazione tra la giunta Valente ed i sindacati, per un programma di sviluppo della città incentrato sul contrasto all’illegalità e sulla tutela dei lavoratori.

“Tutelare gli interessi dei lavoratori e creare più opportunità - sottolinea il sindaco - offrendo più spazio ai nostri ragazzi ed alla cittadinanza attiva è prioritario”. Al centro della concertazione inoltre, la ricerca delle migliori strategie di sviluppo da applicare anche mediante i fondi regionali, nazionali e comunitari, nella consapevolezza di poter lavorare su di una base territoriale più ampia. “La sinergia che abbiamo creato con i sindacati - conclude Valente - ci consentirà di mantenere vivo ed attivo un confronto costruttivo sulle progettualità da mettere in campo in futuro”.