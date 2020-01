Verde pubblico: nasce un gruppo di lavoro

Un gruppo di lavoro per favorire dialogo e concertazione sulle principali scelte riguardanti il verde pubblico gravinese.

È questo il risultato di una riunione svoltasi nella mattinata di ieri tra alcune associazioni e l’assessore al verde pubblico, Felice Lafabiana. Attorno allo stesso tavolo, insieme all’assessore, soggetti associativi da sempre attivi anche nel mondo dell’ambientalismo: Fridays for Future Gravina, Libera Gravina, SezioneAurea, Gravinamelapuliscoio, Comitato per il Bosco, Lipu, Un punto macrobiotico. «Già nei giorni scorsi, da queste come da altre associazioni che certo saranno esse pure nostre compagne di viaggio – sottolinea l’assessore – era giunta la richiesta di dar vita ad un confronto permanente con l’amministrazione comunale, con spirito costruttivo e la sana volontà di offrire un contributo alla comunità in termini di idee, proposte e concretezza». Da qui la scelta di ritrovarsi per discutere e, infine, costituire un gruppo di lavoro, composto dai referenti delle varie associazioni e dall’assessorato. «Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa impostazione – aggiunge l’assessore – nella consapevolezza del ruolo della cittadinanza attiva in azioni che hanno un alto valore educativo e formativo. Ci rivedremo periodicamente, per fare di tanto in tanto il punto sullo stato dell’arte riguardante la gestione delle aree verdi pubbliche e sulle possibili iniziative da intraprendere, nel rispetto della biodiversità e dei diritti della collettività».

Una particolare attenzione sarà inoltre riservata alla possibilità di giungere alla definizione di una bozza di regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato.