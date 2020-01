Festeggiamenti SS. Nome di Gesù. A Dolcecanto il concerto dell’Orchestra “Emilio Silvestri”

Scalda i motori la macchina organizzativa del Gran Concerto dell’Orchestra Sinfonica di fiati “Emilio Silvestri” diretta dal maestro Giuseppe Basile.

Appuntamento in programma questa sera nella chiesa parrocchiale di Dolcecanto (frazione di Gravina in Puglia). L’evento rientra nell’ambito dei festeggiamenti del SS. Nome di Gesù, a cui è dedicata la chiesa guidata dal nuovo e giovane parroco don Francesco Elia.

Prevista per l’occasione l’esibizione di due cantanti soprano: Antonella Miglionico e Angela Lomurno. Il concerto è stato organizzato con l’alto patrocinio dell’Amministrazione comunale di Gravina in Puglia e sarà presentato dal prof. gravinese Michele Gismundo. Dopo la concelebrazione eucaristica, in programma alle ore 18.30 con il vescovo mons. Giovanni Ricchiuti, il dott. Matteo Derosa, presidente dell’associazione “Borgo Dolcecanto”, introdurrà il pomeriggio di musica.

Stilato per la serata un programma musicale rilevante sul piano culturale e religioso: dalla Vergine degli Angeli di Verdi all’Ave Verum di Mozart, dal Va’ pensiero verdiano al Panis Angelicus di Franck, dai più amati brani natalizi a Jesus Christ You Are My Life di Frisina.

Finalità delle celebrazioni: promuovere la comunità rurale di Dolcecanto e onorarla per la sua storia contadina di oltre mezzo secolo e per additarla a tutto il suo hinterland, quale centro propulsore di una attività economica e produttiva agricola che, fuori, ci onora.