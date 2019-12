Nei giorni di vigilia chiusura pomeridiana degli uffici comunali

Nel periodo delle festività natalizie, i giorni di vigilia del Natale e del Capodanno gli uffici comunali resteranno chiusi di pomeriggio e l’apertura al pubblico sarà invece garantita – anche in orario pomeridiano - nelle giornate di Lunedì 23 e Lunedì 30 Dicembre. La decisione è stata assunta con ordinanza del sindaco Alesio Valente, in ragione della prevedibile, consistente riduzione di accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza in giorni a ridosso del Natale e del Capodanno. Da qui la scelta di anticipare, sostanzialmente, il turno pomeridiano di apertura al pubblico: non più il 24 ed il 31 Dicembre, ma il 23 ed il 30. Farà eccezione il Comando di Polizia Locale, che resterà operativo di pomeriggio anche il 24 ed il 31 Dicembre.