Torna il verde in viale Pio XII: area riqualificata con arbusti, piante e nuovi arredi urbani

Torna il verde in viale Pio XII, oggetto di riqualificazione tramite il rifacimento dei marciapiedi in cemento e della cordonatura, l'installazione di panchine, cestini e soprattutto, arbusti di Prunus e Cercis siliquastrum o Albero di Giuda, cespugli di alloro, piante di Viburno rampicante e Calistemo. Un rettangolo di circa 700mq nei pressi della chiesa Madonna delle Grazie, un tempo tenuto sotto scacco dall'incuria e da numerosi atti vandalici, già oggetto di attività di sensibilizzazione e pulizia curate dal gruppo Scout del Gravina 3. Un altro tassello aggiunto al mosaico delle iniziative di riqualificazione ambientale volute dalla giunta municipale presieduta dal sindaco Alesio Valente e dall'assessore con delega al verde pubblico, Felice Lafabiana: "Un'iniziativa importante portata a termine prima di Natale così come promesso ai cittadini - ha commentato Lafabiana - non senza l'impulso dei consiglieri Ezio Meliddo, Giuseppe Vitucci e Maria Filippa Digliesi". Per l'intervento, comprensivo dell'abbattimento di alcuni alberi risultati pericolanti, della piantumazione e livellamento del terreno nonchè il ripristino dell'arredo urbano, il Municipio ha stanziato una somma di 27 mila euro. In conclusione Lafabiana ha aggiunto: "Ci tengo a ringraziare l'Area Tecnica municipale per il lavoro svolto, la ditta per l'accuratezza degli interventi e tutti quei cittadini virtuosi che sono sicuro, proteggeranno questo piccolo giardino, affinchè non torni mai nel degrado".