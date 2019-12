Martedì in Comune la benedizione del Bambinello

Nella mattinata di Martedì 17 Dicembre Palazzo di Città ospiterà la solenne cerimonia per la benedizione del Bambinello Gesù. Appuntamento alle 11.30, nel cortile del Comune, davanti al presepe allestito in Municipio. In programma anche la presentazione di cori natalizi, a cura dei bambini delle scuole primarie gravinesi. La benedizione sarà impartita dal vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, monsignor Giovanni Ricchiuti. All’evento prenderanno parte, insieme al sindaco Alesio Valente ed al presidente del consiglio comunale, Maria Filippa Digiesi, anche dipendenti, amministratori e consiglieri comunali.