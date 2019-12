L'Ail Gravina scende in piazza con i "Sogni di cioccolato"

Sogni di cioccolato Ail, un modo orginale per sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici. Per questo Natale, con una donazione minima di 15 euro, si potrà ordinare una confezione di 220 grammi di cioccolatini prodotti e confezionati da Venchi, azienda leader nel cioccolato di qualità.

All'appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma, che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività, ha aderito anche la sezione Ail Gravina, guidata dal referente locale Fedele Nacucchi, che sarà presente con uno stand in piazza Scacchi, nella mattinata di domenica 8 dicembre. L’AIL si impegna da 50 anni proprio per aiutare i malati ematologici a realizzare i loro desideri, finanziando la ricerca scientifica, sostenendo i reparti di Ematologia, permettendo ai pazienti di essere curati a domicilio o di essere ospitati gratuitamente nelle Case Alloggio durante il percorso di terapia. Ogni cioccolatino rappresenta il sogno di un paziente che rischia di essere spezzato da un tumore del sangue e che, grazie al sostegno di tutti e al lavoro costante di AIL, potrà realizzarsi. Per raggiungere nuovi ed importanti obiettivi c’è bisogno di continuare a sostenere l’Associazione.



Per maggiori informazioni contattare il 338 296 08 31 o recarsi in via San Giovanni Bosco, 41 - Gravina in Puglia.