Domenica si recupera la data mercatale del 24 Novembre

Martedì in Comune la benedizione del Bambinello

Nella mattinata di Martedì 17 Dicembre Palazzo di Città ospiterà la solenne cerimonia per la benedizione del Bambinello Gesù. Appuntamento alle 11. 30, nel cortile del Comune, davanti al presepe allestito in Municipio. In programma anche la presentazione di cori natalizi, a cura