Gravina sbarca sul programma Rai "Domenica Geo"

Un bis quasi a furor di popolo, sospinto dalla bontà dei contenuti e dal successo di pubblico, con un ascolto medio di due milioni di spettatori che hanno alzato l’asticella dello share alla soglia record del 14,9%.

Sarà riproposto il primo dicembre prossimo il servizio già andato in onda nei giorni scorsi su Rai Tre, all’interno della trasmissione Geo, con l’attore e regista Sergio Rubini che, intervistato dalla giornalista Fiamma Satta, sotto l’occhio attento della regista Olivella Foresta, accompagnava la sua interlocutrice in giro per la città, raccontando dei suoi ricordi ed affetti gravinesi. Adesso il viaggio nella memoria troverà spazio a Domenica Geo, con la quale ogni domenica vengono cuciti e trasmessi i migliori e più seguiti servizi andati in onda nel corso della settimana in Geo, la trasmissione condotta in studio da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Appuntamento dunque il primo dicembre, a partire dalle 9, mentre muove i primi passi la proposta, lanciata dal sindaco Alesio Valente, di conferire la cittadinanza onoraria a Rubini. Presto la questione sarà ufficialmente oggetto di confronto nelle sedi competenti a formalizzare ogni iniziativa al riguardo, anche se Gravina pare aver già scelto: Sergio Rubini cittadino onorario della città del grano e del vino.