Giovani e lavoro: il lavapiatti come prima occupazione ideale

Per i ragazzi costretti a studiare fuori sede, contribuire al bilancio familiare è diventata una necessità negli ultimi tempi, vista la forte crisi economica in corso. L’inserimento di giovani però, spesso privi di formazione o esperienza pregressa nel lavoro, può diventare causa di frustrazione e insoddisfazione per se stessi e per i propri familiari.

Trovare un lavoro che impieghi solo alcune ore della giornata e qualche giorno della settimana come il week-end, così da conciliare lo studio con la necessità di guadagnare, non è sempre facile per chi non ha mosso ancora i primi passi nel mondo del lavoro.

Una soluzione ideale a questo problema è rappresentata dal lavoro di lavapiatti, una professione che grazie alla buona flessibilità degli orari e all'assenza di una formazione specifica richiesta, apre le porte a chiunque cerchi un primo lavoro.

La sempre crescente richiesta di personale nel settore Ho.Re.Ca. ha incentivato la nascita di portali verticali come camerieri.it, dedicato a chi cerca opportunità di lavoro come lavapiatti.

Per svolgere questa attività, il candidato non deve dimostrare nessuna competenza specifica, se non delle buone doti organizzative, la propensione al teamwork e una considerevole resistenza fisica. Le skill necessarie al neoassunto verranno acquisite direttamente sul campo.

In generale, un buon lavapiatti deve essere in grado di lavare a mano un considerevole numero di oggetti delicati o ingombranti e garantire la tempestiva comunicazione di un eventuale malfunzionamento al responsabile di cucina.

La manualità nell’uso della lavastoviglie e degli attrezzi correlati alla cucina, un’esperienza pregressa ed essere in grado di preparare pietanze semplici sono sicuramente una marcia in più, ma non elementi essenziali ai fini dell’assunzione.

Il compito principale del lavapiatti, infatti, è quello di tenere in ordine e pulita la cucina, rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti. Bisogna essere quindi veloci ed efficienti per assicurare alla cucina la fornitura rapida e costante di pentolame e utensili.

La pulizia di pavimenti, piani di lavoro, cella frigorifera e dispensa sono anch'essi altri compiti legati a questa professione. Come anche il rifornimento del magazzino dedicato ai prodotti di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti e la loro collocazione nel luogo destinato alla raccolta, oltre all'igienizzazione e la pulizia dei bidoni della spazzatura a fine turno.

Questa figura professionale ha svariate possibilità d’impiego. Oltre a ristoranti, agriturismi e pizzerie, infatti, il lavapiatti è molto richiesto nei villaggi turistici, nelle società addette al catering e nelle mense scolastiche.