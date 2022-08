Vacanze al mare: le destinazioni italiane da prenotare adesso

Le vacanze al mare per gli italiani sono un must, una tradizione a cui è difficile rinunciare, soprattutto in estate. C'è chi si organizza mesi prima, scegliendo le mete più affini ai propri gusti e alle proprie passioni, e chi ama prenotare la vacanza last minute scegliendo la destinazione in base alle sensazioni che un tour può offrirgli.

Prenotare ora le vacanze al mare è davvero possibile, ma l'ideale è affidarsi solo a travel company online fidate e che hanno la piena approvazione dei viaggiatori, come Tramundi, leader per questo tipo di viaggi, anche in Italia.

In questo modo potrai prenotare un'esperienza unica nella tua regione preferita alternando relax ad immersioni, gite in città o tour in barca, cavalcando uno degli ultimi trend in fatto di viaggi.

Verso dove partire, dunque? Una meta molto amata da chi ama il mare ma cerca un luogo poco affollato o ricco di spazi naturali è la Toscana. Qui si può valutare un tour con il WWF all'isola d'Elba, l'isola della biodiversità, o scegliere un appassionante tour in barca tra le isole dell’arcipelago toscano passando per l'Isola d'Elba, con tappe a Portoferraio e alla spiaggia di Sansone, la più selvaggia del nord dell'isola, incastonata in una bianca scogliera, e a Capraia, facendo trekking per scoprire i suoi magici tesori.

Un'altra destinazione da valutare è la Sardegna, con la sua Costa Smeralda. Una zona chic, è vero, ma che negli anni si è arricchita di perle naturali di assoluta bellezza. Del resto questa regione è sempre molto amata dai viaggiatori per le sue spiagge da sogno e il mare cristallino, magari da scoprire a bordo di un'imbarcazione facendo tappa a Tharros e alla penisola Sinis, a Cala Luna, Supramonte, Torralba ed Alghero, alternando al relax in spiaggia trekking e visite a baie, calette e resti archeologici.

E che dire della Campania? Anche Amalfi è una delle mete da non perdere per le vacanze al mare. La zona sembra quasi uscita da un quadro e l'ideale è scegliere un tour che vada alla ricerca di perle uniche, percorsi da cui assaporare viste meravigliose e vivere la vita di città come Positano, Sorrento, Capri.

In questa lista non può mancare poi la Puglia, amatissima dai traveller di tutto il mondo. Qui le spiagge sono una vera eccellenza ma l'ideale è spingersi verso la Valle d'Itria, verso Alberobello, con i suoi trulli, la meravigliosa riserva naturale Bosco Selva, Locorotondo, uno dei più bei borghi d'Italia in cui fermarsi per assaggiare ottimi prodotti locali.