Ryanair investe sulla Puglia, 10 nuove rotte per la stagione estiva

Coronavirus: Puglia ancora sopra i 2.000 nuovi casi. Più di 45.000 gli attualmente positivi

Sono stati registrati 32 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto