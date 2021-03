Giornata mondiale fauna selvatica, le guide del Parco raccontano le specie dell'alta Murgia

Oggi, 3 marzo, si celebra in tutto il mondo il World Wildlife Day, la giornata dedicata dall'Onu alla fauna selvatica. Quest'anno il tema lanciato dalle Nazioni Unite è “Il futuro delle specie selvatiche è nelle nostre mani”. Le venti guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con il direttivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, celebrano questa giornata attraverso una iniziativa realizzata in collaborazione con il LiveNetwork.

Su molti portali Live delle città in provincia di Bari e BAT, oggi viene pubblicato il “ritratto” di una specie selvatica del Parco (corredato di una scheda descrittiva e di una foto) a cura delle guide. I Comuni coinvolti sono Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Terlizzi e Trani.

Le guide si erano già messe in gioco con il racconto del Parco nella collettanea "Frammenti di Murgia", edito da Secop nel 2020. L’invito che il LiveNetwork, insieme alle guide, rivolge ai lettori è quello di «leggere tutte queste narrazioni che restituiscono la bellezza e l’unicità di ogni esemplare. La speranza è che si rafforzi in ognuno di noi la volontà di approcciarci alla natura con curiosità e stupore. Il monito è a tutelare queste specie evitando tutti quei comportamenti irresponsabili (dettati spesso dalla non conoscenza) che mettono a rischio la fragilità dell’ecosistema murgiano e di tutti gli habitat».

Il ritratto del Falco grillaio (a cura della guida Giuseppe Giglio)

Il Falco grillaio (Falco naumanni), noto anche come Grillaio, è un piccolo rapace diurno, con un’apertura alare di circa 70-75 cm, che ha rischiato l’estinzione e la rischia ancora a causa di azioni antropiche come le ristrutturazioni e le trasformazioni agricole. Il Grillaio nidifica prevalentemente in cavità, fori pontai e sottotetti di vecchi edifici dei centri storici, chiese e campanili. Le ristrutturazioni di questi edifici porta all’eliminazione degli spazi tanto amati dai Grillai. Questo fa si che questi rapaci trovino sempre meno posti adatti a nidificare ponendo una seria minaccia alla loro sopravvivenza e diffusione. È una specie particolarmente legata al nostro territorio tanto che ha scelto i centri storici di molte città del Parco nazionale dell’Alta Murgia per nidificarvi. In Puglia e Basilicata è presente oltre il 70% della popolazione italiana con circa 15.000 individui. I maschi e le femmine sono diversi tra di loro (dimorfismo sessuale). Il maschio ha un piumaggio molto colorato con dorso bruno rossiccio, testa e coda bluastra; la femmina è molto meno appariscente con dorso e coda color bruno ruggine con barrature scure.

Come suggerisce il suo nome, questo piccolo rapace si nutre prevalentemente di grilli e cavallette, ma non disdegna anche altri insetti, piccoli roditori, rettili e nidiacei di altri uccelli, che cattura perlustrando prati, pascoli e campi di grano appena falciati. Il Grillaio in Italia si può incontrare solamente da marzo a settembre: è, infatti, una specie migratrice che torna solamente nel periodo della riproduzione. Al termine dell’estate comincia una lunga migrazione verso l’Africa, a sud del Sahara, dove trascorrerà l’inverno. Ritorna puntuale all’inizio della primavera a cercare gli stessi luoghi dove riprodursi e allevare la prole.

I Grillai formano delle coppie che restano insieme per tutta la stagione riproduttiva. Le deposizioni avvengono a maggio, la covata mediamente è composta da 3-5 uova, rossicce con piccole macchie scure. Dopo circa un mese di cova avviene la schiusa e i pulli (così si chiamano i pulcini degli uccelli) vengono nutriti da entrambi i genitori, anche se la femmina, più premurosa, rimane più tempo con loro fino a circa 10-12 giorni di età. L’involo dei giovani avviene dopo circa un mese dalla nascita, ovvero a fine giugno inizio luglio, seguono i genitori e si aggregano al resto della colonia. Dagli adulti imparano a catturare le prede e a riconoscere le zone migliori dove poterle trovare. Un ruolo fondamentale per l’apprendimento lo svolgono i roost notturni, ovvero gli alberi dormitorio dove i grillai si riuniscono per trascorrervi la notte, generalmente in città. Per salvaguardare il Grillaio bisogna aver cura del territorio, incentivare le buone pratiche agricole, ristrutturare in maniera bird friendly e tutelare gli alberi dormitorio.

Giuseppe Giglio (Altamura, 1972), si laurea in Scienze Biologiche, indirizzo biologico-ecologico, è libero professionista ed esperto ornitologo. I suoi studi sono incentrati in particolare sul Falco grillaio e sulla sua tutela nei centri urbani di Puglia e Basilicata. Appassionato della Natura, è anche volontario e attivista nella Lipu per la quale svolge attività di educazione ambientale e sostiene importanti campagne su caccia e bracconaggio, agricoltura sostenibile, conservazione della biodiversità. Le sue conoscenze e l’esperienza acquisita in campo faunistico ed ambientale sono volentieri messe a disposizione di visitatori ed escursionisti che accompagna, sicché possano apprezzare meglio la bellezza dei luoghi percorsi. Email: pinogiglio72@gmail.com .